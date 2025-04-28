Мелания Трамп провела день рождения на похоронах и поблагодарила за поздравления

Жена президента США Дональда Трампа Мелания встретила юбилей на похоронах. 26 апреля в день ее рождения в Ватикане проходили похороны Папы Римского Франциска – семья присутствовала на траурном мероприятии.

Первая леди США поблагодарила людей за поздравления с 55-летием.

«Там я молилась за исцеление страдающих и за мир во всем мире», — сообщила Мелания. Ее слова приводит StarHit.

Трамп на похоронах понтифика была в черном костюме с юбкой средней длины. Образ дополняла кружевная черная вуаль. Наряд Мелании соответствовал ватиканскому дресс-коду для траурных мероприятий. После службы на площади Святого Петра Мелания с мужем покинули Ватикан, супруги направились в аэропорт. Трамп говорил журналистам, что небольшой семейный ужин в честь дня рождения Мелании организуют в самолете.

Сообщалось, что на похороны Папы Римского также приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он был с женой Еленой.