«Отношения по контракту»: Леонардо Ди Каприо намекнул на расставание с возлюбленной на Неделе моды

49-летний актер Леонардо Ди Каприо приехал на Неделю моды в Милане, чтобы поддержать свою возлюбленную, 26-летнюю модель Витторию Черетти. Пара посетила вечеринку в честь 60-летия итальянского Vogue. Однако артист и его избранница были замечены покидающими мероприятие по отдельности. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная провели вечер в ночном клубе Red Room в Милане на вечеринке по случаю 60-летия Vogue. Виттория Черетти выбрала для мероприятия короткое черное платье и свободный пиджак в тон. Модель продемонстрировала свои длинные ноги, выйдя в прозрачных черных колготках и сапогами. Актер надел белую футболку, черную рубашку и брюки. Артист дополнил образ массивной золотой цепью и черной кепкой.

Внимание публики привлекло то, что актер и модель выходили из клуба по отдельности. Читатели Daily Mail уверены, что это не случайность, и сделали вывод, что у пары проблемы в отношениях.

«Это так предсказуемо», «Все бывшие подружки Лео в конце концов находят себе ровесников», «В последнее время он так холоден с ней», «100% это были отношения по контракту», — пишут пользователи Сети.

При этом некоторые считают, что Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти не расстались, а мероприятие покинули по отдельности для того, чтобы избежать излишнего внимания папарацци. Более того, весной этого года модель засняли с бриллиантовым кольцом в форме сердца на безымянном пальце, что указывало на возможную помолвку актера и его избранницы.

Ранее мы писали о том, что Леонардо Ди Каприо застали за поцелуями с возлюбленной.