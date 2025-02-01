Отношения Дженнифер Гарнер дали трещину из-за Бена Аффлека: что произошло

После развода с Дженнифер Лопес 52-летний актер Бен Аффлек начал проводить больше времени с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Экс-супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей, но их частое общение стало смущать возлюбленного актрисы Джона Миллера.

Поговаривают, что Миллера начало напрягать постоянное присутствие Аффлека в жизни 52-летней Гарнер. Из-за этого мужчина начал чувствовать себя третьим лишним. Джон понимает, что между ними близкие отношения, но это становится проблемой.

«Но их крепнущая связь становится для него проблемой, когда Бен проводит с ними все праздники, такие как Рождество и День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним», — рассказал источник Page Six.

Экс-супруги, по данным издания, видятся и созваниваются гораздо больше, чем за последние несколько лет.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек познакомились на съемках и начали встречаться в 2004 году. В 2005 году они поженились во время тайной церемонии. Позже супруги стали родителями трех детей — дочерей Вайолет Энн и Серафины Роуз, а также сына Самюэля. В 2015 году звезды объявили о расставании, а в 2017 году развелись. В 2021 году звезда «Исчезнувшей» начал встречаться с бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес, с которой вступил в брак спустя год. В 2024 году их союз распался.

Напомним, в прошлые выходные Бен Аффлек встретился с Дженнифер Гарнер и дочерью Серафиной в Санта-Монике