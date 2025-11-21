«Открыто демонстрирует чувства»: жест принца Уильяма в адрес Кейт Миддлтон привел поклонников пары в восторог

Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон 20 ноября посетил эстрадное представление в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. На камеру попал трогательный момент между герцогами Уэльскими, который привел в восторг поклонников четы.

Кадры публикует Daily Mail. На них видно, что перед тем, как появиться перед гостями мероприятия, 43-летний Уильям поцеловал в воздухе руку жены, пока они еще сидели в салоне автомобиля с водителем.

Как только супруги вышли на красную дорожку, будущий британский монарх также положил руку на поясницу Кейт, когда они вместе вошли в зал.

Принцесса, которая продолжает постепенно возвращаться к общественной жизни после ремиссии рака, выглядела элегантно в зеленом бархатном вечернем платье. Уильям был одет в черный костюм с галстуком.

Поклонники королевской пары восхитились их трепетному отношению друг к другу. А также отметили «благородное поведение» принца, назвав его настоящим джентльменом.

Люди пишут в соцсетях: «О боже, как можно не любить эту пару», «Эти маленькие жесты говорят больше, чем любое публичное проявление чувств», «Они так влюблены друг в друга. Уильям всегда был нежен с Кэтрин, но теперь он открыто демонстрирует свои чувства».

