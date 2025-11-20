Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом и встревожила фанатов худобой

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за два года появилась на красной дорожке вместе с принцем Уильямом. Поклонники были рады увидеть пару в Лондоне, но жена наследника престола встревожила их сильной худобой. Фото публикует People.

Супруги пришли на благотворительное представление в Лондоне. Кейт выбрала для светского мероприятия бархатное платье в пол, а Уильям — классический черный смокинг. Выглядели представители королевской семьи счастливыми, но многих удивила похудевшая принцесса Уэльская. В Сети отметили, что она из-за болезни скинула слишком много килограммов. Впрочем, некоторые уверены, что Миддлтон просто сфотографировали с неудачных ракурсов.

Отметим, что благотворительное представление было направлено на сбор средств для нужд актеров и других культурных деятелей. Кейт призналась на мероприятии, что предпочла бы скрыть свое появление, так как не хочет, чтобы об этом узнали ее дети. Дело в том, что она посмотрела фрагмент любимого мюзикла своих наследников без них.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в исторический особняк.