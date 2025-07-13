«Открыт канал связи»: помощники Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры

Уехавший в США принц Гарри ведет переговоры о примирении с отцом, королем Карлом III. Помощники монархов провели тайную встречу, на которой обсуждали урегулирование конфликта в королевской семье.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, представители Гарри и Карла III пообщались в лондонском частном клубе, чьим покровителем является король Великобритании.

«Впереди долгий путь, но теперь, впервые за многие годы, открыт канал связи. Не было никакой официальной повестки дня, просто непринужденная беседа. Были вещи, которые обе стороны хотели обсудить», - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что результатом переговоров должно стать сближение герцогов Сассекских с остальными членами семьи. Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл в настоящее время проживают в США и не поддерживают общение с королем, а также принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. В 2020 году Сассекские отказались от роли старших членов британской королевской семьи. Кроме того, Гарри выпустил автобиографическую книгу «Запасной», в которой открыто критиковал родственников.

Ранее сообщалось, что Принц Уильям уверен в меркантильности Меган Маркл. По его мнению, бывшая актриса манипулирует его младшим братом Гарри и изначально рассматривала брак с ним, как трамплин к новой славе и богатству.