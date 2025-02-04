«Откровенные дешевые платья»: новый образ Дженнифер Лопес на вечеринке обругали в Сети

Дженнифер Лопес резко раскритиковали за слишком откровенный образ на вечеринке перед музыкальной премией «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Пользователи Сети охарактеризовали платье певицы с экстремально глубоким декольте фразой «это уже за гранью». Об этом пишет Daily Mail.

1 февраля Дженнифер Лопес появилась на вечеринке перед церемонией вручения музыкальной премии «Грэмми». 55-летняя певица выбрала для мероприятия облегающее красно-коричневое макси-платье от LaPointe с экстремальным декольте и открытой спиной. Артистка дополнила образ «пушистой» шубой, колье с крупным камнем, объемными серьгами и кольцами. Знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза и уложили волосы в гладкий пучок.

Интернет-пользователи оценили наряд певицы, но обругали за излишнюю откровенность. Многие отметили, что, выбирая такие образы, Дженнифер Лопес будто показывает, что она «в отчаянии» после развода с Беном Аффлеком.

«Джей здесь выглядит красиво, этот макияж делает ее моложе. Но у платья слишком глубокое декольте», «У нее отсутствуют передняя и задняя части наряда», «Откровенные дешевые платья ее старят и заставляют выглядеть так, будто она в отчаянии», «Ей действительно нужен другой образ, так как это уже за гранью», «Эксгибиционистка», — написали в Сети.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. По информации источников, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье-«паутине».