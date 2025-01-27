55-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье-«паутине»

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном платье-«паутине». Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

55-летняя знаменитость посетила премьеру картины «Поцелуй женщины-паука», которая состоялась накануне в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта. Артистка предстала на ковровой дорожке в черном облегающем «голом» платье Valdrin Sahiti с разрезом, поверх которого решила надеть ювелирное украшение Hassanzadeh в виде паутины.

Актриса дополнила образ кольцом, бархатным клатчем и туфлями на каблуках. Бывшей возлюбленной Бена Аффлека сделали высокую укладку и вечерний макияж.

Напомним, в мае прошлого года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания супругов стали «непримиримые противоречия».

Официально развод артистов будет завершен 20 февраля 2025 года. Дженнифер собирается отказаться от фамилии Аффлека и оставить за собой имущество в размере 400 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес появилась на дне рождения мужчины после развода с Беном Аффлеком.