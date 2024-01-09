Актер Джейсон Момоа разводится с Лизой Боне после 18 лет брака

Актер Джейсон Момоа решил развестись с женой Лизой Боне после 18 лет брака. По словам бывших возлюбленных, их отношения просто трансформировались в дружбу, поэтому теперь они не видят смысла сохранять семью. Об этом сообщает TMZ.

О том, что звезда «Аквамена» разлюбил избранницу, стало известно еще в 2022 году. Артисты признавались, что они не имеют друг к другу никаких претензий, просто их романтические чувства иссякли. Однако только в начале 2024 года Джейсон решил поставить точку в отношениях с женой и официально подал документы на расторжение союза.

Как оказалось, расставание супругов произошло еще раньше 2022 года. Они перестали быть вместе во время пандемии в 2020 году. Всего они жили одной семьей 20 лет, из них 18 в браке.

Напомним, что у актеров есть два ребенка - 6-летняя Лола и 15-летний Накоа-Вулф. Пока неизвестно, как будут воспитываться дети после развода родителей. Лиза отметила, что хочет разделить все обязанности. Также она подчеркнула, что не требует с Момоа алиментов. Нет у них и проблем с общим имуществом. Вероятно, будучи в отношениях, они заключили брачный договор, который регулирует все эти моменты.

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