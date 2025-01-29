66-летняя певица Мадонна показала лицо без макияжа

«Слепящий солнечный свет понедельника», — подписала она историю.

Мадонну не раз уличали в любви к фильтрам — фанаты много писали о том, что она охотно ретуширует свои фотографии и обнародует их только после тщательного отбора. На публике же звезда предпочитает появляться в скрывающей лицо вуали даже в жару — из-за этого злые языки неоднократно говорили, что таким образом она пытается спрятать последствия неудачной пластики.

Но, похоже, все эти слухи так и остались слухами — на свежих фотографиях видно, что Мадонне определенно точно нечего прятать от публики.

«Ей 66 лет, и она может похвастаться гладкой и сияющей кожей. Уж не знаем, секрет заключается в хорошем креме или в хорошем косметологе, но, кажется, Мадонна наконец-то добилась своего. Теперь она не просто публикует снимки без фотошопа, но еще и нисколько не переживает по этому поводу», — восторгается редакция Woman.ru.

Некоторые пользователи меж тем шутят, что красотой и энергией певица напитывается от молодых друзей и любовников — ее нынешнему кавалеру, например, сейчас всего 28.

Ранее мы писали о том, что Мадонна восхитила подписчиков своей формой на новом фото.