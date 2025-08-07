Актер Роберт Де Ниро экстремально похудел и встревожил фанатов болезненным видом

Актера Роберта Де Ниро засняли в центре Нью-Йорка. Однако многие поклонники не узнали 81-летнюю звезду. За последнее время он сильно исхудал, из-за чего стал выглядеть болезненно. Фото публикует Daily Mail.

Папарацци удалось поймать Роберта во время прогулки. Он был в куртке, шортах и кепке. На улице актер был один, и многие фанаты, увидевшие фото, посчитали, что он выглядел растерянным. Также пользователи обратили внимание на сильную худобу знаменитости.

«Роберт выглядит немного растерянным», «Сильно похудел, я его даже не узнала», «Импозантный был мужчина, но возраст уже чувствуется», «Надеюсь, он не серьезно болен», - обсуждают в Сети.

Напомним, что пару лет назад Де Ниро неожиданно стал отцом. Дочь Джиа стала седьмым ребенком актера и, как он признавался, привнесла в его жизнь радость. Девочку родила возлюбленная звезды Тиффани Чен. Она младше Роберта на 34 года.

Актер делился, что много времени проводит с маленькой дочкой. При этом уходом за ней занимаются няни. Памперсы Роберт предпочитает не менять, а лишь играет с наследницей.

