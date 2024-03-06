Отголоски той бурной ночи до сих пор дают о себе знать: кто может разрушить брак принца Гарри и Меган Маркл

До женитьбы на Меган Маркл принц Гарри любил шумно и весело проводить время в разного рода злачных местах. Например, вечеринка в Лас-Вегасе стала одним из подтверждений этому. А ее отголоски до сих пор преследуют члена королевской семьи и грозят его нынешним отношениям, передает Metro.co.uk.

О ночи в Лас-Вегасе принцу напоминает его бывшая пассия, с которой он, как утверждается, проводил ту скандальную ночь. Еще скандальнее она стала, когда женщина выставила на аукцион нижнее белье наследника британской короны.

А теперь она объявилась вновь. Бывшая пассия пообещала снова шокировать публику, но в этот раз пикантными фотографиями с членом королевской семьи.

«Эти фотографии никто еще не видел. Кадры сделаны накануне вечеринки, на них Гарри запечатлен у бассейна. Люди будут шокированы», — рассказала 52-летняя женщина.

Ранее королева Камилла пришла в ярость после возвращения принца Гарри в Великобританию. Она заявила, что наследник престола позорит семью своим поведением.