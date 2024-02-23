«Годами терпела от Гарри много желчи»: королева Камилла пришла в ярость из-за поведения принца

Отношения между членами королевской семьи продолжают оставаться напряженными. Так, королева Камилла была недовольна поведением принца Гарри, который прибыл в Великобританию, чтобы навестить больного монарха.

Портал RadarOnline приводит слова инсайдера, знакомого с ситуацией. По его словам, Камилла возмущена тем, что наследник британской короны прилетел из Калифорнии, не получив разрешение дворца. Кроме того, королева была в ярости из-за поведения Гарри.

«Мне сказали, что Камилла была возмущена. Она годами терпела от Гарри много желчи», — поделился инсайдера.

По мнению супруги Карла III, наследник позорит британскую монархию и отца, и вспоминает о последнем только в случае болезни.

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