Некогда известная модель и бывшая жена актера из «Спасателей Малибу» Лонни Уиллисон стала бездомной. Причиной таких перемен стали наркотики* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Недавно бывшую светскую львицу заметили на улице. С момента начала бродячей жизни американка сильно изменилась, лишь отголоски былой роскоши, которую она сумела сохранить, напоминают о ее звездных временах.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА опубликовал фотографию Уиллисон. На ней короткостриженная экс-модель в ветхой одежде щеголяет по улицам американского города с дорогостоящими часами на руке. Устройство фирмы Rolex, стоимость которого может достигать десятков тысяч долларов, сопровождает Лонни в бездомных странствиях.

Жизнь модели пошла наперекосяк после того, как ей предложили попробовать наркотические вещества* на одной из вечеринок. Впоследствии Уиллисон подсела на запрещенку и потеряла все, что имела.

