Отец Майли Сайрус назвал дочь «дьяволом во плоти» и обматерил ее
© ROBYN BECK / AFP / East News
Отец Майли Сайрус назвал дочь «дьяволом во плоти» и обматерил ее. Об этом сообщает Леди Mail.ru.
Британские таблоиды опубликовали аудиозапись с голосом отца Майли Сайрус, Билли Рэя Сайруса. На записи слышно, как мужчина оскорбительно высказывается о дочери и бывших женах.
Сайрус обозвал певицу несколькими нецензурными словами и заявил, что она дьявол.
«Все знают, что она — дьявол во плоти», — говорит он.
Досталось еще и актрисе Тиш Финли, которая является матерью Майли Сайрус.
«Она лгунья, дура и обманщица. Полная сволочь. Отброс земли. Мошенница», — слышно на записи.
Попутно рок-музыкант прошелся по Джоанне Ходжес, с которой он состоял в браке на протяжении семи месяцев.
Сам Рэй Сайрус не стал отрицать, что на записи звучит его голос. Он пообещал подать в суд на бывшую жену Джоанну после публикации аудио.
Ранее мы писали о том, что дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта не удалось избавиться от фамилии отца.