Отец Майли Сайрус назвал дочь «дьяволом во плоти» и обматерил ее. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Британские таблоиды опубликовали аудиозапись с голосом отца Майли Сайрус, Билли Рэя Сайруса. На записи слышно, как мужчина оскорбительно высказывается о дочери и бывших женах.

Сайрус обозвал певицу несколькими нецензурными словами и заявил, что она дьявол.

«Все знают, что она — дьявол во плоти», — говорит он.

Досталось еще и актрисе Тиш Финли, которая является матерью Майли Сайрус.

«Она лгунья, дура и обманщица. Полная сволочь. Отброс земли. Мошенница», — слышно на записи.

Попутно рок-музыкант прошелся по Джоанне Ходжес, с которой он состоял в браке на протяжении семи месяцев.

Сам Рэй Сайрус не стал отрицать, что на записи звучит его голос. Он пообещал подать в суд на бывшую жену Джоанну после публикации аудио.

Ранее мы писали о том, что дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта не удалось избавиться от фамилии отца.