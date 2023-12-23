Отец Эми Уайнхаус намерен отсудить у ее подруг почти миллион долларов

73-летний отец Эми Уайнхаус намерен судиться с подругами певицы за то, что они продали ее личные вещи на аукционе. Об этом сообщает Daily Mail.

Наоми Парри и Катриона Гурлей выставили вещи артистки на аукцион в 2021 и 2023 годах. Теперь Митч Уайнхаус хочет отсудить у девушек почти миллион долларов. Для этого мужчина подал иск в Высокий суд Лондона.

Как утверждает отец Эми, подруги незаконно присвоили вещи исполнительницы и продавали их от своего имени. Отмечается, что Парри с 2005 года была стилистом певицы. Она ездила с Уайнхаус на гастроли и даже жила вместе с ней.

Если суд встанет на сторону мужчины, то все деньги будут переданы в благотворительный фонд имени Эми. Организация занимается помощью людям с наркотической и алкогольной зависимостями.

Напомним, Эми Уайнхаус ушла из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет.

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