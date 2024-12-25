Отец Дженнифер Лопес впервые отреагировал на расставание дочери с Аффлеком

Отец американской певицы Дженнифер Лопес, Дэвид Лопес, впервые отреагировал на развод дочери с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты «поймали» Дэвида Лопеса, когда тот направлялся в спортивный реабилитационный центр, который находится возле его дома в долине Сан-Фернандо. Когда родителя звезды спросили, расстроен ли он тем, что брак его дочери продлился недолго, он «что-то пробормотал себе под нос» и отказался комментировать. После этого репортер попросил Лопеса поделиться советом по построению крепких отношений, однако мужчина рассмеялся и ответил, что «понятия не имеет».

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком появились в мае этого года. Позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия». Недавно актер привлек внимание СМИ, воссоединившись с бывшей женой Дженнифер Гарнер в День благодарения, артистка же отметила праздник без экс-возлюбленного.

Ранее Дженнифер Лопес заметили с предполагаемым возлюбленным после развода.