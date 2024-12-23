Не скрываются от публики: Дженнифер Лопес заметили с предполагаемым возлюбленным после развода

Дженнифер Лопес снова спровоцировала слухи о романе со своим телохранителем после развода с Беном Аффлеком. Певицу засняли с мужчиной во время прогулки по Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

20 декабря Дженнифер Лопес заметили около супермаркета Brentwood Country Mart в Лос-Анджелесе, куда она отправилась на шопинг. Певица появилась на публике в сопровождении охранника, с которым, по слухам, у нее роман. Для выхода в свет артистка выбрала укороченный белый топ, синие джинсы и белые кроссовки, накинув сверху длинное серое пальто. Экс-супруга Бена Аффлека дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и солнцезащитными очками. Знаменитость сделала легкий макияж и собрала волосы. Спутник певицы был одет в черную рубашку и пиджак, темные джинсы и ботинки.

На опубликованных в СМИ фото видно, что отправившиеся за покупками артистка и телохранитель общались и выглядели счастливыми. Стоит отметить, что впервые об отношениях Дженнифер Лопес и молодого человека заговорили в ноябре. По информации источников, певица не скрывает симпатии к сотруднику и флиртует с ним, поскольку уверена, что «это сведет Бена Аффлека с ума».

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом этого года, когда 20 августа певица подала на развод, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. Сообщалось, что причиной расставания артистов стали «непримиримые противоречия». Недавно пара снова привлекла внимание публики, когда их заметили вместе на школьном мероприятии в Лос-Анджелесе, куда они пришли поддержать своих детей. Примечательно, что рядом с ними также находилась и бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Гарнер ответила на слухи о возможном воссоединении с Беном Аффлеком.