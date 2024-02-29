Отец Бьянки Цензори заявил, что Канье Уэст сделал из нее дешевый рыночный товар

После очередного скандального выхода в свет дизайнера Бьянки Цензори ее отец решил обратиться к рэперу Канье Уэсту с просьбой не превращать жену в «дешевый рыночный товар» и «трофейную пони».

Как пишет Daily Mail, тесть музыканта считает, что из-за него Бьянка отдалятся от семьи и позорит себя на публике. Родственники девушки страдают от того, что ее выставляют на показ без одежды.

«Отцу хочется спросить Канье, что бы тот сделал, если бы его дочерей, Норт или Чикаго, замечали на публике полуобнаженными, а их мужья это поощряли», — заявил источник издания.

При этом отмечается, что отец Бьянки Цензори в 1990 году был пожизненно осужден за тяжкое преступление.

Каждый выход в свет Уэста и Цензори сопровождается «обнаженкой» от супруги бывшего мужа Ким Кардашьян. То Бьянка наденет одни колготки с туфельками и прикроет грудь подушкой, то босиком идет по холодному асфальту в сырой Венеции. Одни из последних снимков звездной четы и вовсе поразили поклонников. На них Цензори предстала в прозрачном плаще без нижнего белья.

Ранее психолог Вероника Ахметова объяснила «Страстям», что на фотографиях папарацци Бьянка предстает слишком подавленной, растерянной, оторванной от реальности, измученной и похожей на жертву. И это вполне допустимо, если помнить, что Кэнье Уэст — нарцисс. При этом сама Цензори обладает истероидным или шизоидным психотипом. Такие люди ради определенного результата готовы на многие вещи под влиянием паранойяльного лидера.