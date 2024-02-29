Как Канье Уэст заставил молодую жену Бьянку Цензори раздеваться на публике: мнение психолога
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Наблюдающие за американским музыкантом Канье Уэстом и его молодой женой Бьянкой Цензори недоумевают. Каждый выход этой пары в свет сопровождается «обнаженкой» от супруги бывшего мужа Ким Кардашьян. То Бьянка наденет одни колготки с туфельками и прикроет грудь подушкой, то босиком идет по холодному асфальту в сырой Венеции.
Одни из последних снимков звездной четы и вовсе поразили поклонников. На них Цензори предстала в прозрачном плаще и без нижнего белья, в то время как Кэнье был укутан слоями одежды и даже полностью скрыл лицо под головным убором. Родители девушки бьют тревогу, говоря, что она полностью изменилась и отстранилась от своих родственников и друзей. Что же на самом деле происходит? Вместе с сайтом «Страсти» разбиралась психолог Вероника Ахметова.
По данным зарубежных СМИ, Кэнье страдает нарциссическим расстройством личности, а оно часто порождает настоящих абьюзеров. Рэпер относится к числу личностей с паранойяльным психотипом. В его «компании» находятся многие исторические личности, которые всегда действовали по принципу: «Вижу цель — не вижу препятствий».
«Такие личности легко идут по головам, а потом совершенно не терзаются муками совести. Вполне вероятно, что Кэнье как раз из породы таких персонажей, что иногда подтверждала своими намеками в интервью его бывшая супруга Ким Кардашьян. А это значит одно: все дамы, находящиеся рядом с рэпером, нужны ему для поддержания статуса и имиджевых историй. Дело не в том, леди невероятно прекрасны, они просто должны стать определенным атрибутом и, конечно, неким нарциссическим ресурсом для выдаивания эмоций. Ведь у нарциссов с чувствами проблема, а внутри — огромная черная дыра, которую надо чем-то постоянно заполнять. Так что им просто необходим яркий человек с большим количеством энергии, но при этом достаточно податливый влиянию извне».
Вероника Ахметова
Психолог-консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии
И таким энергетическим донором Кэнье Уэст (фактически сразу же после развода с Ким) выбрал Бьянку Цензори. Девушка работает дизайнером, она творческая личность, так что союз с рэпером, который держит свой бренд одежды, ей в чем-то даже выгоден. Вполне возможно, что на первых порах Бьянка одевалась, как фрик, чтобы выделиться в толпе. Ведь слава коротка, сегодня о тебе помнят, а завтра — уже нет. Рядом с Уэстом будет новая Ким на день или два, так что Цензори решила не упускать свой шанс. А позже, распознав дизайнерский талант в новой супруге, рэпер доверил ей сконструировать некоторые вещи для своей марки.
Казалось бы, вот он — творческий союз двух талантов. Тем более что со знаменитостью такого уровня, как Кэнье, уживется не каждая простая и способная девушка. Значит, и сама Бьянка хороша в деле дизайна. Но снимки последнего времени и тревога всего семейства Цензори говорят, что-то идет не так.
На фотографиях папарацци Бьянка предстает слишком подавленной, растерянной, оторванной от реальности, измученной и похожей на жертву. И это вполне допустимо, если помнить, что Кэнье Уэст — нарцисс.
Такие мужчины действуют постепенно, приручая жертву к эмоциональным качелям, то вознося ее на пьедестал, то затравливая жестокой критикой. С ними самый потрясающий конфетно-букетный период, в течение которого женщина получает не только подарки, но и массу комплиментов. Она прекрасная, красивая, добрая, талантливая, в общем самая идеальная леди, которую он так долго искал.
Но когда жертва начинает чувствовать себя на вершине мира, ощущает спокойствие, блаженство и радость от того, что нашла своего суженого, мужчина продолжает укреплять образ идеального партнера и постепенно, шаг за шагом, отрезает партнершу от внешнего мира. Она сама начинает отказываться от общения с подругами, родственниками, коллегами, всеми людьми, что способны хоть как-то повлиять на нее и раскрыть глаза на возлюбленного.
И вот, когда жертва полностью попала на крючок нарцисса, начинается следующий этап, где пряник сменяется на кнут. Начинаются манипуляции и газлайтинг. Мужчина внушает партнерше, что они единое целое, а потому должны друг друга поддерживать в любых ситуациях, даже самых нелепых.
Это такое внушение через необходимость: «Ты моя жена, а потому должна помочь, мы же вдвоем против целого мира и вообще идеальная пара». А супруга полностью растворяется в муже и таких отношениях. Она идет на все, отключая критическое мышление, потому что показать со стороны всю несостоятельность странных действий уже некому.
«К тому же Бьянка, скорее всего, относится к очень терпеливым людям. Вероятно, она даже обладает истероидным или шизоидным психотипом. Такие люди ради определенного результата готовы на многие вещи под влиянием паранойяльного лидера. К тому же Цензори доверяет своему мужу, как доверяла ему Ким Кардашьян, родившая скандальному рэперу четверых детей. Однако теледива нашла в себе силы, чтобы выйти из этого союза. А Бьянка пока нет».
Вероника Ахметова
Психолог-консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии
Цензори еще терпит. И все еще держится за свое желание переплюнуть экс-супругу Уэста, стать ярче, выделиться. Пока что терять девушке нечего, а Кэнье выполняет функция того самого человека, который управляет всеми семейными процессами, используя определенные рычаги влияния. Вряд ли он поднимает руку на Бьянку, такая девушка этого не потерпит. Музыкант использует более тонкие психологические методы воздействия на супругу. И чем это в итоге обернется, не может предсказать пока никто.