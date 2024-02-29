Как Канье Уэст заставил молодую жену Бьянку Цензори раздеваться на публике: мнение психолога

Наблюдающие за американским музыкантом Канье Уэстом и его молодой женой Бьянкой Цензори недоумевают. Каждый выход этой пары в свет сопровождается «обнаженкой» от супруги бывшего мужа Ким Кардашьян. То Бьянка наденет одни колготки с туфельками и прикроет грудь подушкой, то босиком идет по холодному асфальту в сырой Венеции.

Одни из последних снимков звездной четы и вовсе поразили поклонников. На них Цензори предстала в прозрачном плаще и без нижнего белья, в то время как Кэнье был укутан слоями одежды и даже полностью скрыл лицо под головным убором. Родители девушки бьют тревогу, говоря, что она полностью изменилась и отстранилась от своих родственников и друзей. Что же на самом деле происходит? Вместе с сайтом «Страсти» разбиралась психолог Вероника Ахметова.

По данным зарубежных СМИ, Кэнье страдает нарциссическим расстройством личности, а оно часто порождает настоящих абьюзеров. Рэпер относится к числу личностей с паранойяльным психотипом. В его «компании» находятся многие исторические личности, которые всегда действовали по принципу: «Вижу цель — не вижу препятствий».