Инсайдер раскрыл правду о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти

Раскрыты подробности романа голливудского актера Леонардо Ди Каприо и модели Виттории Черетти. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на человека из окружения пары.

Как рассказал информатор, 49-летний артист не планирует оставлять карьеру и привычки свободного образа жизни ради романа с моделью, и Черетти вынуждена принимать это. Остепениться звезда «Титаника» пока также не хочет, а разговоры об этом и вовсе высмеиваются в его окружении.

«Лео по-прежнему играет по своим правилам, когда дело касается отношений. Когда вы "встречаетесь" с ним, границы меняются и становятся более свободными. И к этому придется привыкнуть, если вы хотите остаться с ним», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что Ди Каприо абсолютно не переживает из-за плотного графика возлюбленной.

«Летом, когда Лео нужно максимально использовать свой отпуск и подзарядить батареи, он может делать все, что захочет», — резюмировал информатор.

Напомним, слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае прошлого года. Тогда звезд заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель "поймали" за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля влюбленных подловили в ходе прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно пара спровоцировала сплетни о помолвке. Журналисты заметили на безымянном пальце модели кольцо. Однако вскоре информатор рассказал, что Ди Каприо в настоящий момент не готов к такому серьезному шагу.

Ранее мы писали, что бывшая и нынешняя возлюбленные Леонардо Ди Каприо встретились на показе в Париже.