«Офицеры сказали, что не уйдут»: Бритни Спирс пожаловалась после очередного визита полиции

Бритни Спирс возмутил очередной визит полиции после танцев с ножами, об этом пишет Super.ru.

Неделю назад певица выложила новый ролик с танцами в своих соцсетях. Знаменитость напугала фанатов, так как в руках во время этого у нее были ножи. Сначала она поспешила успокоить поклонников, объяснив, что ножи на самом деле бутафорские, однако после визита полиции Спирс сорвалась и опубликовала гневный пост.

«После шутки в новостях опять проверяете мое состояние??? Офицеры пришли ко мне домой и сказали, что не уйдут, пока не поговорят со мной. [...] Я получу извинения. Надо мной так долго издевались в моем собственном доме... Достаточно!» — заявила певица.

Припомнила Спирс и непростые отношения с матерью. Попутно досталось и полицейским, которые прибыли после встревоженных звонков фанатов.

«Моя мать отмалчивается, когда папарацци задают вопросы о ее родной дочери, как будто это я во всем виновата... Нет, стоп, это старая игра. Люди должны нести ответственность за свои действия! Это я про власть копов», — написала Спирс.

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