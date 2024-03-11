«Отчисление из начальной школы»: десятилетняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян анонсировала дебютный альбом

Норт Уэст, дочь американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян, приступила к покорению музыкального Олимпа. Десятилетняя девочка записала альбом и анонсировала его выход, передает HipHopDX.

Юная артистка озвучила свои планы на мероприятии, которое было посвящено предстоящему релизу Канье Уэста Vultures 2. Она заявила, что тоже собирается выпустить альбом под названием Elementary School Dropout, что в переводе звучит как «отчисление из начальной школы». Судя по всему, девочка будет читать рэп о непростой судьбе американского учащегося.

К слову, название лонгплея отсылает на пластинку Канье Уэста под названием The College Dropout, которая вышла в 2004 году.

Ранее отец Бьянки Цензори, возлюбленной Канье Уэста, обратился к рэперу. Он заявил, что тот делает из его дочери «дешевый рыночный товар».