Отчим Мэттью Перри заявил, что актер сблизился с матерью перед своей смертью. Звезда сериала «Друзья» умер в 54 года. По словам диктора Кита Моррисона, в последнее время мужчина постоянно общался с родительницей. Об этом пишет Daily Mail.

Моррисон признается, что тяжело переживает смерть пасынка. Он говорит, что это стало большим ударом для матери, с которой Мэттью стал еще больше общаться перед смертью.

«К концу его жизни они были ближе, чем на протяжении десятилетий. Они постоянно переписывались друг с другом, и он делился с ней вещами, которыми большинство мужчин среднего возраста не делятся со своими матерями», – поделился диктор.

Напомним, что родной отец Перри ушел из семьи, когда мальчику был всего год. Он променял жену и ребенка на карьеру, поэтому уехал в Лос-Анджелес. Мать будущего актера тоже была занятой женщиной, поэтому Мэттью не хватало ее внимания.

Все это время он старался сохранять связь с родными, а во время проблем с зависимостью уверял, что родные очень поддержали его в эти мрачные дни.

«Он всегда был в центре внимания, куда бы он ни пошел, такая личность. Он был глупым. Он был забавным. Он был едким. Но даже если он не сказал ни слова, он был в центре внимания», – добавил отчим звезды.

При этом он отметил, что никогда не пытался заменить Перри отца, но был рядом с ним. Мужчина подчеркнул, что они были близки.

Ранее стало известно, кому актер Мэттью Перри оставил миллион долларов. Раскрыто завещание артиста. Оказалось, что часть из своих денег он завещал на благотворительность.