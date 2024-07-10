«Отчаянно звонит своим старым друзьям»: Меган Маркл решила воскресить подкаст «Архетипы»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в надежде повысить популярность своего подкаста пытается привлечь к нему бывших звезд сериала «Форс-мажоры», который принес ей изначальную известность.

По информации источников In Touch Weekly, Маркл «отчаянно звонит своим старым друзьям из шоу-бизнеса, чтобы пригласить их в гости и привлечь аудиторию» - в особенности коллег по сериалу, в котором она снималась с 2011 по 2018 год.

«Мы можем ожидать, что она попросит оставшихся друзей и будет «работать через их связи», - прокомментировала информацию специалист по связям с общественностью Кейли Корнелиус.

По словам собеседницы издания, речь в первую очередь идет об известном по «Прослушке» Уэнделле Пирсе и своей близкой подруге Эбигейл Спенсер, а не главных звездах сериала.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл утверждает, что круг голливудских друзей Гарри и Меган сокращается. «Я думаю, что звезды первой величины уходят от них. Другие знаменитости также прекращают общение с ними», - считает он.

Сейчас, по информации прессы, Меган и Гарри дружат с Джорджем и Амаль Клуни, телеведущей Эллен Дедженерес, Элтоном Джоном, актером Идрисом Эльбой и актрисой Приянкой Чопра.

Меган Маркл запустила свой 12-серийный подкаст «Архетипы» в 2022 году в стриминговом сервисе Spotify. В июне 2023 года стало известно, что подкаст на платформе больше выходить не будет, а в феврале текущего года все вышедшие выпуски опубликовали на всех популярных стриминговых платформах. При этом сообщалось, что Lemonada Media согласились начать выпуск новых эпизодов подкаста Маркл в следующем году.

Ранее британский комментатор Кинси Шофилд обвинила Меган Маркл в нанесении вреда детям, рожденным от принца Гарри. По ее мнению, уехав в США, супруги лишили Арчи и Лилибет общения с родными и жизни в королевской семье.