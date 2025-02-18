Отбывающий тюремное наказание Вайнштейн подал в суд на брата из-за 45 млн долларов

Осужденный за домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвид Глассер. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Кинематографист обвинил бывших партнеров в мошенничестве. Вайнштейн заявил, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в 45 млн долларов для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако якобы средства присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.

В итоге, как рассказал 72-летний продюсер, экс-партнеры оставили его с долгом в размере 30 млн долларов без учета процентов. Лауреат премии «Оскар» потребовал полного возмещения убытков и возвращения средств, а также снятия финансовых обязательств.

Впервые о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна стало известно в 2017 году. С обвинениями в адрес кинопродюсера выступили более 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд добавил к его сроку еще 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании.

Ранее мы писали, что Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы.