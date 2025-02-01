От суррогатной матери: у 35-летней звезды «Эмили в Париже» родилась дочь

Актриса Лили Коллинз в 2021 году вышла замуж за кинорежиссера и писателя Чарли Макдаулла. Супруги впервые стали родителями дочери — малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Первое фото новорожденной звезда «Эмили в Париже» показала в социальной сети. На снимке малышка лежит в люльке в вязаном чепчике, украшенном цветами.

Родители дали дочери двойное имя — Туве Джейн Макдауэлл. Актриса эмоционально отреагировала на появление малышки на свет.

«Словами никогда не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем тем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно!» — сказала кинозвезда.

Вскоре после рождения малышку также навестили в больнице Северной Калифорнии мать и отчим Чарли.

Лили Коллинз — дочь легендарного барабанщика Фила Коллинза. Он выступал в составе рок-группы Genesis, а после успешно построил сольную карьеру, продав свыше 150 миллионов экземпляров своих альбомов.

Ранее актриса Лили Коллинз вышла в свет в «крокодиловой» юбке от бренда Nina Ricci. Подробнее читайте здесь.