От сестры Хлои: Ким Кардашьян получила в подарок скутер для сломанной ноги, усыпанный стразами

Блогер Ким Кардашьян провела Рождество в кругу семьи. Участники вечеринки обменялись подарками. Так, бывшая жена рэпера Канье Уэста получила от сестры Хлои необычный подарок, передает Леди Mail.

Кадрами с вечеринки Ким поделилась в социальных сетях. На них попал один из самых забавных подарков, которые получила блогер.

Еще до наступления праздников Кардашьян сломала ногу. Ее сестра Хлоя решила подшутить на сложившейся ситуацией и подарила родственнице скутер для поврежденной конечности. Однако устройство имеет необычный внешний вид. По желанию Хлои его украсили стразами.

Для участие в вечеринке Кардашьян выбрала платье с необычными зоологическими мотивами. Она облачилась в костюм змеи. Журналисты, которые осветили мероприятие, подшутили над звездой. Они предположили, что Ким носит его каждый день.