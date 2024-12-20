От эффектной ведьмы не осталось и следа: звезда «Зачарованных» ужаснула поклонников новым фото

Для фанатов такое появление Милано стало шоком. Они привыкли видеть артистку при параде: в ярких нарядах и с макияжем, а теперь буквально не узнали знаменитость.

Первым мужем Алиссы был Синджан Тейт из группы Remy Zero. В августе 2009 года ее супругом стал спортивный агент Дэвид Баглиари, которому она родила двух детей — сына Майло и дочь Элизабеллу.

После «Зачарованных» актриса продолжала сниматься в кино, но не получала знаковых ролей. С 2022 года она перестала появляться на экранах.

Ранее звезды «Зачарованных» Холли Мари Комбс и Брайан Краузе встретились спустя 18 лет. Подробнее читайте здесь.