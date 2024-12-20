ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 декабря 2024, 13:50
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От эффектной ведьмы не осталось и следа: звезда «Зачарованных» ужаснула поклонников новым фото

Актриса Алисса Милано показала фото без макияжа в день своего 52-летия.
От эффектной ведьмы не осталось и следа: звезда «Зачарованных» ужаснула поклонников новым фото

© Jordan Strauss/Invision/East News

19 декабря актрисе Алиссе Милано исполнилось 52 года. Звезда «Зачарованных» вышла на связь с поклонниками в честь праздника и показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

Алисса сняла себя лежащей на кровати. Отметим, что на лице звезды не было косметики, не считая татуажа бровей. Актриса неоднократно призналась, что не стесняется своего возраста и призывает подписчиков к естественной красоте. Милано также не любит редактировать фото при помощи разных программ.

От эффектной ведьмы не осталось и следа: звезда «Зачарованных» ужаснула поклонников новым фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для фанатов такое появление Милано стало шоком. Они привыкли видеть артистку при параде: в ярких нарядах и с макияжем, а теперь буквально не узнали знаменитость.

Первым мужем Алиссы был Синджан Тейт из группы Remy Zero. В августе 2009 года ее супругом стал спортивный агент Дэвид Баглиари, которому она родила двух детей — сына Майло и дочь Элизабеллу.

После «Зачарованных» актриса продолжала сниматься в кино, но не получала знаковых ролей. С 2022 года она перестала появляться на экранах.

Ранее звезды «Зачарованных» Холли Мари Комбс и Брайан Краузе встретились спустя 18 лет. Подробнее читайте здесь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
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