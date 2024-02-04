«Осыпаем нашу дочь любовью»: Деми Мур показала редкий кадр с Брюсом Уиллисом

Американская актриса Деми Мур опубликовала на странице в одной из социальных сетей совместную фотографию с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, который страдает деменцией. Экс-супруги воссоединились на дне рождения общей дочери, передает Газета.Ru.

На снимке, опубликованном в Сети, актеры позируют вместе с 30-летней наследницей. Фотосессия проходила на заднем дворе дома. Девушка приобняла обоих родителей и улыбнулась. Деми Мур и Брюс Уиллис смотрели друга на друга.

«Осыпаем нашу дочь любовью сегодня, в день ее 30-летия», — написала Деми Мур под изображением.

У бывших супругов трое детей. Все они — девочки. Актеры прожили в браке почти 13 лет, а потом Уиллис женился на фотомодели Эмме Хеминг.

Ранее Деми Мур дала совет семьям людей, страдающих деменцией, на фоне болезни бывшего мужа. Она заявила, что необходимо принять недуг родных.