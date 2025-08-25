Осудили участие режиссера в Московской международной неделе кино: Вуди Аллена отменили на Украине

Во Львове должен был состояться показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Однако местный театр внес изменения в афишу — представление отменили из-за последних событий, передает Telegram-канал RT на русском.

В Национальном театре им. М. Заньковецкой осудили участие американского режиссера в Московской международной неделе кино. В связи с его позицией руководство культурного учреждения приняло решение отказаться от постановки мюзикла.

Также по поводу участия Вуди Аллена в Московской международной неделе кино высказались представители украинского МИД. Они, как и театра во Львове, осудили позицию режиссера.

