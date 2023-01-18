Оставила улики: как певица Шакира узнала, что к Жерару Пике приходила любовница

Колумбийская певица Шакира узнала об изменах бывшего мужа благодаря пустой банке из-под варенья, спрятанной в холодильнике. Об этом сообщает Daily Mail.

Популярная артистка поняла, что Пике изменил, когда обнаружила, что кто-то съел банку клубничного варенья в ее отсутствие. По сообщениям ShowNews Today, Шакира знала, что муж и дети не любят клубничное варенье, поэтому она сделала вывод, что в их доме оставался кто-то еще.

Издание также отмечает, что певица намекнула на это в клипе на свой сингл Te Felicito, где можно увидеть, как она открывает холодильник.

Напомним, что 45-летняя артистка рассталась с футболистом в июне после 11 лет совместной жизни. На днях певица выпустила трек, в котором высмеяла бывшего и его новую пассию. В треке говорится, что Пике променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio. Трек всего за сутки набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube, став самой просматриваемой новой латинской композицией в истории платформы. За шесть дней видео посмотрели более 143 млн раз.

Футболист не остался в долгу и пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах Casio и заявил, что подписал с компанией спонсорское соглашение.

Ранее мы писали о том, что Шакира лишит своего мужа опеки над детьми.