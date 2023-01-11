Шакира лишит своего мужа опеки над детьми

Знаменитая певица и знаменитый футболист еще недавно считались одной из самых ярких семейных (хотя и не зарегистрированных официально) пар, образованных звездами сцены и футбола.

Но до рекорда Дэвида Бэкхема и Виктории Адамс супруги не дотянули. В минувшем году между Шакирой и Пике завязался нешуточный супружеский бой.

Первый «мяч», как и положено, забил нападающий сборной Испании: переспал с некой 20-летней студенткой-блондинкой.

Шакира в многомесячной борьбе сравняла счет, выиграв через суд право совместного проживания с двумя сыновьями, зачатыми от изменщика.

Недавно неутомимый Пике вновь вывел вперед себя-любимого: пригласил старшего сына «посидеть рядом» во время проведения киберспортивного телешоу «Лига королей».

Шакира отреагировала мгновенно: пригрозила вновь начать судебное преследование отца с целью лишить его права видеться с сыновьями. Жестокий матч продолжается.

Мир прикован к соцсетям. 9-летний Милан и 6-летний Саша Пике страдают.