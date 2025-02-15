Оставила мужа и уехала к детям: Меган Маркл вышла на связь после слухов о разводе с принцем Гарри

Меган Маркл публично обратилась к принцу Гарри на фоне продолжающихся слухов о разводе. В личном блоге герцогиня Сассекская поделилась редким кадром с мужем и трогательно поздравила его с Днем всех влюбленных.

На опубликованном черно-белом фото супруги предстали целующимися во время семейного застолья. Меган Маркл позировала в базовом топе с открытыми плечами, а принц Гарри был одет в льняную рубашку. Примечательно, что в этом году пара провела День всех влюбленных по отдельности. В настоящее время сын короля Карла III находится в Канаде на «Играх непобежденных». Жена принца Гарри улетела домой в США к детям после пяти дней, проведенных с ним в Торонто, и публично обратилась к супругу в соцсети, признавшись ему в любви.

«Я вернулась домой, чтобы позаботиться о наших малышах. Скучаю по моему Валентину, который участвует в "Играх непобежденных", меняющих жизни. Эти игры напоминают всем нам о стойкости и силе исцеления этих невероятных людей и их семей. Я очень горжусь своим мужем и тем, что он создал. Любимый, я всегда буду есть бургеры и картошку-фри с тобой. Спасибо тебе за тебя!» — заявила Меган Маркл, обращаясь к принцу Гарри.

Несмотря на теплое признание герцогини Сассекской, многие пользователи Сети посчитали снимок пары постановочным, а слова Меган Маркл — неискренними.

«Почему-то от ее слов так и веет фальшью», «Даже на фото она словно прижимает к себе Гарри и удерживает его рядом», «Мне кажется, он один в Канаде выглядит счастливее, чем рядом с женой», — написали в Сети.

Напомним, слухи о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Впоследствии младший брат принца Уильяма отреагировал на домыслы общественности и заявил, что ему «по-настоящему жаль троллей».

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри высказался о Меган Маркл после слухов о проблемах в браке.