Оставил больную раком жену: принц Уильям появился на концерте Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон

Накануне принц Уильям вместе с детьми посетил концерт певицы Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Члены британской королевской семьи стали почетными гостями на выступлении знаменитости. Однако семья была не в полном составе: на мероприятии не была замечена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, пишет The Sun.

21 июня Тейлор Свифт выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках своего большого тура The Eras Tour. На концерте были замечены принц Уильям и его дети, 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Принц Уэльский появился на мероприятии в классическом пиджаке и рубашке. Несмотря на строгий образ, наследник престола дал волю эмоциям – он пел и танцевал во время исполнения хита Тейлор Свифт Shake it Off. Принцесса Шарлотта, которая является давней поклонницей певицы, пришла на концерт в белом платье и надела на руку светящийся браслет — отличительный символ фанатов певицы.

Примечательно, что на выступлении артистки присутствовали и другие знаменитости: модель Кара Делевинь и актрисы Сальма Хайек и Никола Кофлан. Все они подпевали Тейлор Свифт и танцевали во время концерта. Также поддержать певицу пришел и ее возлюбленный, футболист Трэвис Келси.

Напомним, в минувшие выходные Кейт Миддлтон за полгода появилась на публике. Принцесса Уэльская посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и вместе с другими членами королевской семьи поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Это был первый выход супруги принца Уильяма после ее официального объявления о том, что она борется с онкологическим заболеванием.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где проходит лечение онкобольная Кейт Миддлтон.