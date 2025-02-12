«Остались пучки»: бывший парикмахер принца Гарри предложил ему сделать пересадку волос из-за увеличившейся лысины

Бывший парикмахер принца Гарри Сэм Макнайт предложил ему сделать пересадку волос. Соответствующий пост появился в личном блоге стилиста.

Макнайт считает, что лысина у Гарри увеличилась в два раза после свадьбы с актрисой Меган Маркл. Сейчас у принца на голове «остались лишь прежние пучки растительности», говорит его экс-парикмахер.

Макнайт отметил, что будь он возраста принца Гарри, то сделал бы пересадку. Он считает, что для этого не нужно ехать в Турцию – лучшие специалисты работают в Калифорнии, куда принц с женой переехали в 2020 году.

«Итак, Гарри, от одного лысого к другому, пора», - обратился Сэм к Гарри.

Также он отметил, что хорошая стрижка могла бы сделать принца моложе.

«Однако не все потеряно: хорошая стрижка у парикмахера (как недавно сделал твой старший брат) будет выглядеть опрятно и аккуратно, а также сделает тебя моложе», - отметил Макнайт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался депортировать Гарри. Республиканец не захотел делать неприятно его отцу – королю Чарльзу.