Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у рождественской елки

Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у елки на Рождество. Звездная семья отметила праздник и поделилась своей радостью с поклонниками в соцсетях.

Супруга знаменитости Хилария Болдуин опубликовала в личном микроблоге фотографию со своей семьей. На снимке позировали она, ее муж и семеро детей: 11-летняя Кармен, девятилетний Рафаэль, восьмилетний Леонардо, шестилетний Ромео, четырехлетний Эдуардо, трехлетняя Мария и двухлетняя Илария.

Женщина и наследники выбрали для фотосессии одинаковые красно-черные пижамы в клетку, а глава семейства был в черном комплекте и с шапкой на голове. На руках он держал дочь Марию, которая широко улыбалась. Позади была наряженная елка.

«Счастливого Рождества и много любви вам всем», — написала Хилария.