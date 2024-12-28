Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у рождественской елки
© Evan Agostini/Invision/East News
Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у елки на Рождество. Звездная семья отметила праздник и поделилась своей радостью с поклонниками в соцсетях.
Супруга знаменитости Хилария Болдуин опубликовала в личном микроблоге фотографию со своей семьей. На снимке позировали она, ее муж и семеро детей: 11-летняя Кармен, девятилетний Рафаэль, восьмилетний Леонардо, шестилетний Ромео, четырехлетний Эдуардо, трехлетняя Мария и двухлетняя Илария.
Женщина и наследники выбрали для фотосессии одинаковые красно-черные пижамы в клетку, а глава семейства был в черном комплекте и с шапкой на голове. На руках он держал дочь Марию, которая широко улыбалась. Позади была наряженная елка.
«Счастливого Рождества и много любви вам всем», — написала Хилария.
На следующих кадрах она показала, как Алек Болдуин весело катался с детьми на ватрушке со снежной горки.
Напомним, что Болдуин познакомился с Хиларией в 2011 году, а через полтора года они сыграли свадьбу. Женщина родила любимому семерых детей! Кроме того, у актера есть дочь Айрленд, наследницу ему родила актриса Ким Бейсингер.
Ранее мы писали о том, что актриса Риз Уизерспун снялась с детьми у елки в Рождество.