ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 декабря 2024, 15:43
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Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у рождественской елки

Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у рождественской елки

© Evan Agostini/Invision/East News

Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у елки на Рождество. Звездная семья отметила праздник и поделилась своей радостью с поклонниками в соцсетях.

Супруга знаменитости Хилария Болдуин опубликовала в личном микроблоге фотографию со своей семьей. На снимке позировали она, ее муж и семеро детей: 11-летняя Кармен, девятилетний Рафаэль, восьмилетний Леонардо, шестилетний Ромео, четырехлетний Эдуардо, трехлетняя Мария и двухлетняя Илария.

Женщина и наследники выбрали для фотосессии одинаковые красно-черные пижамы в клетку, а глава семейства был в черном комплекте и с шапкой на голове. На руках он держал дочь Марию, которая широко улыбалась. Позади была наряженная елка.

«Счастливого Рождества и много любви вам всем», — написала Хилария.

Актер Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми у рождественской елки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На следующих кадрах она показала, как Алек Болдуин весело катался с детьми на ватрушке со снежной горки.

Напомним, что Болдуин познакомился с Хиларией в 2011 году, а через полтора года они сыграли свадьбу. Женщина родила любимому семерых детей! Кроме того, у актера есть дочь Айрленд, наследницу ему родила актриса Ким Бейсингер.

Ранее мы писали о том, что актриса Риз Уизерспун снялась с детьми у елки в Рождество.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алек Болдуин
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рождество