Оскорблял пророка: в Иране приговорили к смертной казни музыканта Таталу

В Иране суд приговорил к смертной казни популярного исполнителя Таталу (настоящее имя — Амир Хоссейн Магсудлу) за богохульство. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, артист провинился тем, что публично оскорблял пророка Мухаммеда. Изначально ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако этот приговор был оспорен стороной обвинения — после апелляции суд пересмотрел дело и определил, что за свои деяния Таталу должен лишиться жизни.

Впрочем, и этот вердикт нельзя считать окончательным — у адвокатов певца еще есть возможность оспорить его.

37-летний Таталу ранее проживал в Стамбуле, однако был депортирован на родину по запросу иранских властей. Он уже имеет 10-летний срок за пропаганду проституции, а также обвиняется в антииранской пропаганде и распространении непристойных материалов.

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