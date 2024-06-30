«Американец должен воздержаться от своих привычек»: Милонов призвал Канье Уэста не гулять в неглиже по Москве

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал визит американского рэпера Канье Уэста в Москву. Так, народный избранник выразил надежду на то, что артист не будет гулять без одежды в столице и тем самым недостойно себя вести в гостях.

Член нижней палаты парламента побеседовал на тему посещения Уэстом Москвы в беседе с Осторожно Media, передает Telegram-канал Кровавая барыня. По словам Милонова, американец должен воздержаться от вредной привычки гулять в неглиже по улицам. Рэпер может вполне достойно провести время в столице, посетив, например художественные галереи и парки.

«Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно. В Третьяковку может сходить, парк "Патриот" или Зарядье», — предложил народный избранник.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. При этом в СМИ распространялась информация о готовящемся концерте звезды, однако она не подтвердилась.