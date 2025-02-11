Орландо Блум вышел в свет с сыном от экс-ангела Victoria’s Secret

Британский актер Орландо Блум, известный по своим ролям в сагах «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», посетил «Супербоул — 2025» вместе со своим сыном Флинном. Снимками с мероприятия он поделился в социальных сетях.

На фотографиях Блум и его сын стоят на трибуне стадиона Caesars Superdome в Новом Орлеане. При этом лицо мальчика актер закрыл смайликом в виде сердечка.

«Главные воспоминания», — подписал он публикацию.

Напомним, 13-летний Флинн — единственный ребенок Блума от бывшего ангела Victoria’s Secret Миранды Керр. В настоящее время актер состоит в отношениях с певицей и актрисой Кэти Перри, они вместе воспитывают дочь Дейзи Дав.

Ранее мы писали о том, что диетолог Лазуренко назвала огуречно-тунцовую диету Орландо Блума «пищевым эпатажем». По ее словам, использование столь радикальных методов для похудения может оказать негативное воздействие на здоровье. Блум на этом рационе сбросил целых 23 килограмма.