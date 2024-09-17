«Пищевой эпатаж»: какие последствия ждут Орландо Блума после трех месяцев на тунце и огурцах
© Evan Agostini/Invision/East News
47-летний голливудский актер Орландо Блум удивил поклонников экстремальной диетой. Он за три месяца похудел на 23 килограмма ради роли в спортивной драме «Разрес», питаясь только тунцом и огурцами. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко объяснила сайту «Страсти» при выполнении каких условий можно очень быстро снизить вес и к каким последствиям это может привести.
Как пояснила специалист, быстро похудеть можно при наличии большого желания. Чтобы завертелся маховик изменений нужна цель. То есть понимание того зачем и ради чего какое-то действие человек должен совершить.
Красавец-пират Орландо совершенно не скрывает, что любит нездоровую еду, в том числе картошку, приготовленную во фритюре. Поэтому его вес испытывает то подъемы, то снижения. Однако профессиональная деятельность требует от него быть в отличной форме, особенно когда начинается активный съемочный процесс.
Дополнительная персональная мотивация у актера для контроля веса — множественные переломы в теле, которые он получил за всю его жизнь, и которые дают о себе знать, если появляется избыток веса.
«Последнее заявление стоит расценить как пищевой эпатаж со стороны актера. В течение трех месяцев для снижения веса он питался только двумя продуктами — тунцом и огурцами. Результат такого экстремального ограничения безусловно потрясающий — минус 23 килограмма. Однако такое жесткое ограничение рациона как правило не приводит к позитивным последствиям со стороны организма»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко
Выбранный актером тип питания смело можно отнести к жесткой ограничительной низкокалорийной диете. Такие рамки в течение продолжительного времени (три месяца) могут иметь негативные последствия для организма. Вот некоторые из потенциальных последствий:
Недостаток питательных веществ
При длительном потреблении недостаточного количества калорий организм может не получать достаточное количество важных питательных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Безусловно, тунец содержит полноценный белок, который необходим для построения собственных пептидных веществ в нашем организме. Однако для максимальной работоспособности организма и его качественного обмена необходим разнообразный белок, то есть тот, который человек может получить из разных пищевых источников.
Огурцы содержат углеводы, однако только один вариант овоща в день из всего многообразия углеводных источников может катастрофически снизить поступление необходимых микроэлементов и жизненно важных витаминов, которые просто необходимы для энергичного и активного человека.
А с учетом того, что Орландо Блум любит исполнять трюки самостоятельно, организму может просто не хватить энергетического потенциала для этого.
Медленный метаболизм
Длительные низкокалорийные диеты могут привести к замедлению метаболизма, так как организм пытается экономить энергию из-за недостатка пищи. Такой экономный режим может привести к снижению продуктивности во всем. Эмоции, мимика, харизма, качество внешнего вида, когнитивные способности.
Все эти моменты имеют наивысшую важность для Орландо Блума. Поэтому даже для снижения веса важно организм кормить полноценно, чтобы у любимого многими актера глаза действительно сияли, и улыбка оставалась завораживающей.
Потеря мышечной массы
При строгих диетах организм может начать испытывать голод. Недостаток энергетических субстратов могут запустить процесс расщепления мышц для получения энергии. Это может привести к потере мышечной массы и ухудшению общего состояния.
«Меня как врача беспокоит не краткосрочные результаты в виде цифры на весах, а отсроченные последствия таких пищевых экспериментов для организма. Как они могут сказаться на работе органов и систем организма покажет время. Однако я не рекомендую испытывать прочность организма и любой ценой получать желанный вес. Есть более щадящие способы снижения веса, которые могут помогать не только получить желаемый результат, но и удержать его»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко
Недостаток жизненной энергии и усталость
Недостаток калорий и питательных веществ может вызвать чувство усталости, слабости и общего недомогания. При условии повышенной нагрузки, как бывает во время съемок, это может привести к ослаблению ресурсов организма в том числе негативно повлиять на работу иммунной системы. Организм может дольше восстанавливаться после стресса, может быть более сильно быть подвержен влиянию вирусных заболеваний.
Негативное воздействие на психическое здоровье
Длительное пребывание в жестких рамках пищевых ограничений может привести к развитию тревожности, депрессии и других психических проблем. Сам актер говорит, что психологически он был на пределе. Кто-то даже может проявлять агрессию и срываться на окружающих.
«Как правило снижение веса под какое-то событие, мероприятие дает мозгу право поставить психологическую точку. Цель достигнута, больше смысла нет терпеть. И тут может произойти срыв. Это частое следствие ограничительных диет. Хочется пожелать, чтобы Орландо Блум более бережно относился к своему организму, и более внимательно подходил к выбору пищи и пищевым экспериментам над своим обменом»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко
Важно помнить, что здоровое похудение достигается не в результате ограничительных пищевых экспериментов, а за счет продуманного сбалансированного питания, занятий спортом и поддержания общего здорового образа жизни не от случая к случаю, а на постоянной основе.