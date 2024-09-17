«Пищевой эпатаж»: какие последствия ждут Орландо Блума после трех месяцев на тунце и огурцах

47-летний голливудский актер Орландо Блум удивил поклонников экстремальной диетой. Он за три месяца похудел на 23 килограмма ради роли в спортивной драме «Разрес», питаясь только тунцом и огурцами. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко объяснила сайту «Страсти» при выполнении каких условий можно очень быстро снизить вес и к каким последствиям это может привести.

Как пояснила специалист, быстро похудеть можно при наличии большого желания. Чтобы завертелся маховик изменений нужна цель. То есть понимание того зачем и ради чего какое-то действие человек должен совершить.

Красавец-пират Орландо совершенно не скрывает, что любит нездоровую еду, в том числе картошку, приготовленную во фритюре. Поэтому его вес испытывает то подъемы, то снижения. Однако профессиональная деятельность требует от него быть в отличной форме, особенно когда начинается активный съемочный процесс.

Дополнительная персональная мотивация у актера для контроля веса — множественные переломы в теле, которые он получил за всю его жизнь, и которые дают о себе знать, если появляется избыток веса.