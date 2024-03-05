Опухшая и бледная: появились первые фото Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости

Папарацци впервые с начала 2024 года засняли принцессу Кейт Миддлтон. В январе она перенесла операцию на брюшной полости и после этого не появлялась на публике, соблюдая постельный режим. Однако недавно она покинула дворец, и фотографы смогли ее сфотографировать. Кадры были опубликованы в TMZ.

На снимках, которые оказались в распоряжении СМИ, Кейт сидела в машине вместе с мамой. Выглядела при этом она весьма болезненно. Принцесса Уэльская заметно опухла, а также побледнела. Также некоторые поклонники королевской семьи смогли заметить на ее носу повязку, которую обычно оставляют после пластики. Впрочем, рассмотреть изменившуюся внешность Миддлтон оказалось непросто из-за больших черных очков, которые она надела для выхода из дома.

Напомним, что до этого принцессу видели в последний раз только на рождественских каникулах. После она перестала появляться на публике, из-за чего возникло немало слухов о ее состоянии. Некоторые даже предполагали, что она впала в кому. Но эти слухи не подтвердились.

Ранее букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о здоровье Кейт Миддлтон.