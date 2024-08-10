Опровергли слухи о разводе: Джессика Бил поддержала Джастина Тимберлейка после скандала с арестом

Актриса Джессика Бил публично поддержала супруга, певца Джастина Тимберлейка, на концерте после недавнего скандала с его участием и слухов о разводе. Об этом пишет E!Online.

Джессика Бил поделилась в личном блоге снимками с концерта Джастина Тимберлейка 8 августа в Манчестере, Великобритания, в рамках его мирового тура Forget Tomorrow. На опубликованных фото видно, как актриса активно поддерживала мужа. В комментариях в соцсетях поклонники отметили, что артистка любовалась певцом весь концерт, а после пара долго обнималась.

Напомним, недавно Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала. 18 июня певец отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, а после отправился домой на своем BMW. По пути артиста остановила полиция, и он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Тогда Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. По словам сотрудников правоохранительных органов, он был в состоянии алкогольного опьянения.

25 июня Джессику Бил заметили на публике без обручального кольца, после чего заговорили о ее разводе с Джастином Тимберлейком. Однако позднее в Сети появилось видео, где актриса танцует на концерте мужа.

Напомним, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил состоят в браке с 2012 года. Спустя три года после свадьбы у супругов родился сын Сайлас Рэндалл, а в 2020 году — сын Финеас.

Ранее сообщалось о том, что Джессика Бил отреагировала на пьяный арест Джастина Тимберлейка.