Опровергли слухи о расставании: Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной в Риме

49-летнего актера Леонардо Ди Каприо засняли в Риме с возлюбленной, 26-летней моделью Витторией Черетти. Пара отправилась на отдых в Италию и выглядела счастливой, несмотря на появившиеся недавно слухи о расставании. Об этом пишет TMZ и публикует соответствующие кадры.

Актера и его избранницу заметили на прогулке по Риму. Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти улыбались и выглядели счастливыми, а артист обнимал девушку перед камерами папарацци. Тем самым пара опровергла слухи о разрыве, возникшие после Недели моды в Милане. Сообщается, что актер и модель прибыли в Италию вместе с мамой артиста Ирмелин Инденбиркен и ее мужем Дэвидом Уордом.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти спровоцировали слухи о проблемах отношениях. Актер и его возлюбленная посетили вечеринку по случаю 60-летия Vogue в Милане, но были замечены покидающими мероприятие по отдельности. После этого пользователи Сети сделали вывод, что у пары проблемы в отношениях. При этом некоторые посчитали, что они не расстались, а лишь хотели избежать излишнего внимания папарацци.

Слухи о романе актера и модели появились в мае 2023 года. Тогда Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти заметили во время прогулки в Каннах. В сентябре того же года пара подтвердила свои отношения, когда их засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В марте этого года знаменитости намекнули на помолвку. Тогда папарацци заметили на безымянном пальце избранницы артиста кольцо. Однако вскоре инсайдер опроверг распространившиеся слухи.

Ранее сообщалось о том, что бывшая и нынешняя возлюбленные Леонардо Ди Каприо встретились на показе в Париже.