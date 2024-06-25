Бывшая и нынешняя возлюбленные Леонардо Ди Каприо столкнулись на мероприятии

Бывшая и нынешняя возлюбленные голливудского актера Леонардо Ди Каприо встретились на показе бренда Chanel. Модели ведут светский образ жизни, поэтому часто появляются на общих мероприятиях.

Как сообщает Леди Mail.ru, избранница артиста Виттория Черетти была в этот день на подиуме. Она прошлась перед зрителями в черном кейпе с массивным воротником, под которым был белый комплект. Девушка похвасталась стройной фигурой и очерченным овалом лица.

Ну а бывшая подруга Ди Каприо, 27-летняя актриса Камила Морроне была среди гостей. Она выбрала для выхода в свет белое платье, которое дополнила золотыми и черными аксессуарами. Напомним, что с ней актер встречался несколько лет. В прессе долгое время ходили слухи, что именно она станет женой Леонардо, но в 2022 году пара распалась.

Сам Ди Каприо на показе не появился. Он редко посещает подобные мероприятия, а тем более связанные с модой. Актер также не рассказывает о личной жизни и даже не публикует фото с близкими. При этом поклонники с нетерпением ждут, когда же у знаменитости будет жена и наследники, которые бы пошли по его стопам.

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