«Никто никогда не воспринимал меня всерьез»: Анджелина Джоли удивила признанием о своей карьере в кино

Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о своей карьере в кино. Оказалось, что одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис в мире чувствовала себя недооцененной в профессии. Об этом артистка рассказала в интервью Radio Times, передает Daily Mail.

По словам Анджелины Джоли, за годы карьеры ее никогда не воспринимали всерьез как актрису, поэтому, приступая к работе над фильмом Пабло Ларраина «Мария», она не была уверена, что справится. Воплотить на экране образ оперной певицы Марии Каллас стало для знаменитости «вызовом».

«Никто никогда не воспринимал меня всерьез как актрису. Это был вызов. Как художники, вы хотите взяться за то, чего боитесь, когда не уверены, что сможете это сделать. Вы думаете о старых интервью, в которых можно было вести более содержательную беседу. Я смотрела старые интервью Каллас, и с ней часами беседовали о ее творчестве. Никто никогда не делал этого для меня. К ней относились серьезно», — поделилась Анджелина Джоли.

Артистка отметила, что съемки в кино – это не только наслаждение, но и упорный труд. По признанию Анджелины Джоли, роль в фильме «Мария» позволила ей «заново открыть для себя профессию».

«Я не позволяю себе просто наслаждаться тем, что я актриса. Это дар — жить жизнью артистки, и эта роль помогла мне заново открыть для себя искусство и профессию. Я заново открываю для себя это благодаря Марии», — заявила актриса.

Анджелина Джоли рассказала, что подготовка к роли оперной певицы далась ей тяжело. Знаменитость семь месяцев занималась вокалом, чтобы гармонично выглядеть во время пения на сцене.

Отметим, что, вероятнее всего, переживания актрисы оказались беспочвенны. За роль в «Марии» Анджелина Джоли в девятый раз номинирована на премию «Золотой глобус», который называют репетицией «Оскара». Артистка представлена в категории «Лучшая женская роль в драматическом фильме».

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