«Они согласились пойти на все»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят наладить отношения после развода

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены наладить отношения после развода. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

Выяснилось, что после расставания звездной пары 16-летняя дочь Бена Аффлека Серафина стала близко общаться с 17-летней дочерью Дженнифер Лопес Эммой. По словам источника, певица и актер решили сохранить дружеские отношения ради своих детей.

«Если они не смогут находиться в одной комнате друг с другом, это очень усложнит ситуацию, поэтому они согласились пойти на все, чтобы наладить отношения. До того, как они снова сошлись, они были настоящими друзьями, и они хотели бы вернуться к этому», — заявил инсайдер.

Собеседник издания добавил, что экс-возлюбленные пока не готовы отправиться в путешествие вместе с детьми, но не исключает возможность организовать семейный ужин, а затем «уже двигаться дальше».

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с Дженнифер Лопес. Актер отметил: «В отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи».