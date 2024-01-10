«Они счастливы»: рассекречен новый роман разведенной Мерил Стрип

Мерил Стрип закрутила роман с комиком Мартином Шортом после краха 45-летнего брака. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

Осенью 2023 года актриса объявила о расставании с мужем. Пара была в браке 45 лет. По словам знаменитости, они с Доном Гаммером стали чужими людьми. Кроме того, последние годы экс-супруги вместе не проживали. Тогда в проблемах пары обвинили комика Шорта. Мартин и Мерил сблизились на съемках сериала, в котором они играли любовников. Сообщается, что между знаменитостями начался роман в реальной жизни.

В начале 2024 года Стрип и Шорт появились на премии «Золотой глобус». По информации источника, пара находилась в хорошем настроении и охотно общалась с журналистами.

«Мерил и Мартин наслаждаются обществом друг друга. Это только начало. Они скрывают личную жизнь, поэтому не собираются выставлять напоказ роман. Они счастливы», — сообщил инсайдер.

К слову, представители комика не спешат подтверждать подобные высказывания. Они лишь отметили, что Стрип и Шорт — «хорошие друзья».

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