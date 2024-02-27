«Не рад потребности Дженнифер выставлять все напоказ»: отношения Лопес и Аффлека под угрозой разрыва

Голливудского актера Бена Аффлека выводит из себя потребность его супруги Дженнифер Лопес выставлять все напоказ. Брак знаменитостей находится под угрозой.

Инсайдер объяснил, что причиной конфликта стал фильм «Величайшая история любви», рассказывающий об отношениях Лопес и Аффлека.

Дженнифер решила поделиться 20-летней историей любви с Аффлеком. Фильм обошелся в более чем 20 млн долларов. Но после выхода картины в свет супруги отреагировали на нее по-разному.

«Бен очень хорошо научился прикусывать язык, но известно, что он совершенно не рад бесконечной потребности Джей Ло выставлять все напоказ», — рассказал инсайдер изданию ОК!

Аффлек всегда старался скрыть все сокровенное от глаз общественности, а Джей Ло делает все прямо наоборот.

Больше всего актера возмутило использование в фильме его любовных писем. Некоторые предполагают, что, если разногласия супругов продолжатся, они могут развестись.

Впервые Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес в 2002 году, но их свадьба, запланированная на 2003 год, так и не состоялась. В 2021 году бывшие партнеры возобновили свои отношения и повторно обручились в апреле 2022 года.

Ранее мы писали, что бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, ведет переговоры о съемках в его документальном фильме.