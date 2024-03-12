«Они полностью все испортили»: певица Лили Аллен раскрыла, кто разрушил ее карьеру

Певица Лили Аллен заявила, что дети разрушили ее карьеру. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Хотя исполнительница подчеркнула, что безмерно любит своих детей, она признала, что решение отдать предпочтение семье в ущерб карьере стало для нее приоритетным.

«Они дополняют меня, но с точки зрения карьеры поп-звезды они полностью все испортили», — рассказала певица.

Лили выразила раздражение по поводу распространенного мнения о том, что возможно успешно сочетать материнство и профессиональную деятельность. Она убеждена в том, что достижение равновесия между карьерой и воспитанием детей практически невозможно.

Сейчас Лили Аллен проживает в США вместе со своим мужем, актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен сообщила, что ей был диагностирован «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Певица отметила, что в связи с этим пришлось полностью отказаться от использования социальных сетей, добавив, что для нее это не стало неожиданностью, учитывая наличие людей с таким же синдромом в ее семье.

Ранее российская певица Ольга Бузова заявила, что придумала имена своим будущим детям еще в 22 года. Она отметила, что уже давно мечтает о детях. В 22 года Ольга придумала имена своим наследникам. Однако называть их звезда не стала.